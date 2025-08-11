Close Menu
    Jackson State and Southern picked to win their divisions at SWAC Media Day

    The Celebration Bowl trophy is displayed during 2025 SWAC Media Day Kickoff in Birmingham, Alabama. (Photo: Itoro N. Umontuen/BlackPressUSA)
    BIRMINGHAM, Ala. – The Southwestern Athletic Conference (SWAC) concluded its annual media day, which featured all twelve member schools. It was announced that the Jackson State Tigers and the Southern Jaguars would finish first in their respective divisions. The Southern Jaguars had the most first-place votes with seventeen.

    2025 SWAC Football Predicted Order of Finish

    SWAC East

    1. Jackson State – 126 points (16)
    2. Florida A&M – 99 points (3)
    3. Alabama State – 91 points (2)
    4. Alabama A&M – 62 points
    5. Bethune-Cookman – 45 points (1)
    6. Mississippi Valley State – 24 points

     

    SWAC West

    1. Southern – 120 points (17)
    2. Alcorn State – 90 points (2)
    3. Prairie View A&M – 72 points (1)
    4. Texas Southern – 60 points
    5. Grambling State – 55 points
    6. Arkansas-Pine Bluff – 28 points (1)

    *First place votes listed in parenthesis ( )

    Preseason Football Selections

    Jackson State quarterback JaCobian Morgan was named to the Preseason All-SWAC Team and is the Preseason Offensive Player of the Year. Morgan finished off the 2024 campaign by winning the HBCU National Championship and securing MVP honors in the Celebration Bowl. Conversely, Ckelby Givens, a defensive end from Southern, was named the Preseason Defensive Player of the Year. Givens finished the 2024 season by leading the nation in tackles for loss with 27½ and was third with 12 sacks. Given’s efforts helped Southern to an 8-5 record and secured the SWAC West Division title. Givens also had 12 sacks, 13 quarterback hurries, three forced fumbles, and a pass breakup.

    All-SWAC First Team Offense

    Quarterback: Jacobian Morgan, Jackson State

    Running Back: Jacorian Sewell, Alcorn State

    Running Back: Thad Franklin Jr., Florida A&M

    Offensive Lineman: D’Andre Townes-Blue, Jackson State

    Offensive Lineman: Charles Davis, Florida A&M

    Offensive Lineman: Ashton Grable, Florida A&M

    Offensive Lineman: Ronald Brown, Alcorn State

    Offensive Lineman: Desmond Daniels, Alabama State

    Wide Receiver: Nate Rembert, Jackson State

    Wide Receiver: Joanes Fortilien, Jackson State

    Tight End: Marvin Landy, Jackson State

     

    All-SWAC First Team Defense

    Defensive Lineman: Ckelby Givens, Southern

    Defensive Lineman: Jeremiah Williams, Jackson State

    Defensive Lineman: Bryce Cage, Grambling State

    Defensive Lineman: Davion Westmoreland, Florida A&M

    Linebacker: Stemarion Edwards, Alcorn State

    Linebacker: Vincent Paige Jr., Southern

    Linebacker: Nay’Ron Jenkins, Florida A&M

    Defensive Back: Keane Lewis, Alabama State

    Defensive Back: Antwone Watts, Bethune-Cookman

    Defensive Back: TJ Huggins, Florida A&M

    Defensive Back: Horacio Johnson, Southern

     

    All-SWAC First Team Specialist

    Place Kicker: Gerardo Baeza, Jackson State

    Punter: Johnny Schifano, Grambling State

    Return Specialist: Travis Terrell Jr., Jackson State

     

    All-SWAC Second Team Offense

    Quarterback: Cam Ransom, Bethune-Cookman

    Running Back: Lamagea McDowell, Prairie View A&M

    Running Back: BJ Curry, Arkansas-Pine Bluff

    Offensive Lineman: Quaveon Davis, Jackson State

    Offensive Lineman: Cameron Smith, Alabama State

    Offensive Lineman: Tahj Martin, Grambling State

    Offensive Lineman: Dezmond Penn, Alabama State

    Offensive Lineman: Tyrell Lawrence, Alabama A&M

    Wide Receiver: Maleek Huggins, Bethune-Cookman

    Wide Receiver: Trenton Leary, Texas Southern

    Tight End: Dupree Fuller, Southern

    All-SWAC Second Team Defense

    Defensive Lineman: Damarcus Thompson, Texas Southern

    Defensive Lineman: Adrian Hall, Bethune-Cookman

    Defensive Lineman: James Gardner Jr., Florida A&M

    Defensive Lineman: Nick Glenn, Alabama A&M

    Linebacker: Reid Pulliam, Jackson State

    Linebacker: Ashton Taylor, Jackson State

    Linebacker: Malik Stinnett, Bethune-Cookman

    Defensive Back: Shamar Hawkins, Jackson State

    Defensive Back: Blake Davis, Grambling State

    Defensive Back: Herman Brister III, Southern

    Defensive Back: Jameel Sanders, Florida A&M

     

    All-SWAC Second Team Specialist

    Place Kicker: Trey Glymph, Arkansas-Pine Bluff

    Punter: Jeremy Ramirez, Texas Southern

